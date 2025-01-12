Yunus Emre Vakfı’nda yolsuzluk soruşturması

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Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında, vakıf yöneticilerinden eski Özel Kalem Müdürü M.D., eski Destek Hizmetleri Daire Başkanı M.Ç. ve eski Strateji Dairesi Başkanı S.Y.’nin “vakıf adına çeşitli mal ve hizmet alımı yapılmadığı halde yapılmış gibi göstererek satın alma onay belgesi, piyasa fiyat araştırma tutanağı, satın alma komisyonu, banka ödeme emri gibi çeşitli belgelere imza attıkları” belirlendi.

1458 BANKA HESABI

İlk belirlemelere göre, yolsuzluğun bedeli 300 milyon TL’nin üzerinde. Şüphelilerin 6 paravan şirket kurduğu, vakfa ait parayı bu paravan şirketlere aktardığı belirlendi. Hizmet veya mal alınmış gibi bu şirketlerden naylon faturalar kesildi. Suçlanan 11 kişiye, eşlerine ve birinci derece yakınlarına ait 1458 banka hesabı, 20 adet kripto hesap, 3 adet kiralık kasa ortaya çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma kapsamında aralarında vakıf yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.