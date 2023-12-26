Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında iddianame: 6 yıla kadar hapis istemi

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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada motokurye Yunus Emre Göçer hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Somali Cumhurbaşkanının oğlu hakkında "Taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne yol açtığı kazaya ilişkin soruşturmada Adli Tıp'tan ikinci raporun da geldiğini belirten Bakan Tunç, "Araç sürücüsünün asli kusurlu, motosikletli kuryemizin de tali kusurlu olduğu yönünde rapor geldi. Bu raporlar çerçevesinde dava açılacaktır ve bu dava çerçevesi içerisinde de kovuşturma devam edecektir. Şundan hiç şüpheniz olmasın; yargımız vatandaşımızın hakkını, hukukunu elbette ki koruyacaktır. Buradaki bilirkişi raporları çerçevesi içerisinde gerekli karar verilecektir. Vatandaşımızın hak ve hukukunun göz ardı edildiği, bir yabancı karşısında vatandaşımızın hakkının korunmadığı yönündeki eleştirilere kesinlikle katılmak mümkün değil. Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşımızın hak ve hukukunu koruma noktasındaki en doğru kararı yargımız verecektir. Zaten bilirkişi raporu çerçevesinde önümüzdeki birkaç gün içerisinde iddianamede hazırlanacaktır. Tahmin ediyoruz ki yakın bir zamanda ilgili şahıs da yurt dışından gelip ifadesini verecektir. Bu noktada özellikle Dışişleri Bakanlığımızın da görüşmeleri söz konusu oldu. Yakın zamanda bu süreç gerçekleşecek" diye konuştu.