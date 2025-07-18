×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Yunus Emre Enstitüsü#Şeref Ateş#Tutuklama
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 16:25

Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle, vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan enstitünün eski başkanı Şeref Ateş tutuklandı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfı zarara uğrattığı iddiasıyla hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dün Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Ateş, başsavcılıkta alınan ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ateş, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

Gözden KaçmasınEski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, gözaltına alındıEski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, gözaltına alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunus Emre Enstitüsü#Şeref Ateş#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!