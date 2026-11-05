Yunus Emre Enstitüsü’nde Koreli çocuklarla Türkçe sohbet

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Seul ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, merkezde Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, Kültür Daire Başkanı Ali Rıza Karabağ ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Kültür merkezinin açılışını kurdele keserek gerçekleştiren Emine Erdoğan, daha sonra Koreli öğrencilere Türkçe öğretilen sınıfa geçerek öğrencilerle sohbet etti.

Koreli iki öğrencinin Türkçe diyaloğunu dinleyen Emine Erdoğan, konuşmalarını beğendiği öğrencileri alkışlayarak tebrik etti. Ebru sanatçısı Hikmet Kadir Bozok’un canlı performansını da izleyen Emine Erdoğan, Bozok’un çalışmasına katkıda bulundu.

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BİRER ELÇİ OLACAKLAR

Emine Erdoğan, Türkçe öğrenen Koreli öğrencilerin Türkiye ile Güney Kore arasında birer elçi olacaklarını söyledi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından programa ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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“Kültürlerarası köprü kuran Yunus Emre Enstitümüzün, Güney Kore’de hayata geçirdiği Seul Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin iki dost ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Türkçemize ilgi duyan öğrencilerimizle buluşmak, dilimizin ve kültürümüzün uzak coğrafyalarda nasıl güzel karşılıklar bulduğuna şahit olmak çok kıymetli. Yunus Emre Enstitümüz, medeniyet birikimimizi dünyaya taşırken insanları yalnızca farklı bir dille değil, farklı hayatlarla ve düşüncelerle de tanıştırıyor. Çünkü birbirinin dilini öğrenen, hikâyesini dinleyen ve değerlerini tanıyan insanlar arasında kurulan yakınlık, ülkeler arasındaki dostluğun da en sağlam temelidir. Bu anlayışla dünyanın dört bir yanında özveriyle çalışan Yunus Emre Enstitümüzün bütün mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum.”

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KALP POZU

Emine Erdoğan, Koreli öğrencilerle Güney Kore’de başlayıp tüm dünyaya yayılan, başparmak ve işaret parmağının uçlarının çapraz şekilde üst üste getirilmesiyle oluşturulan küçük kalp işareti yaparak fotoğraf çektirdi.