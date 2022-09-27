Yunus Emre anısına albüm… Bakan Kasapoğlu: Asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi bir araya getirdi

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünde yer alan "Haktan Gelen Şerbeti" adlı şiirini gala gecesinde canlı olarak okudu.
Bakan Kasapoğlu, ATO Congresium'da Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünün gala gecesine katıldı. Yunus Emre'nin şiirlerinden oluşan ve 8 sanatçının yeraldığı albümün gala programı, Bakan Kasapoğlu'nun Yunus Emre'nin "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini okumasıyla başladı.
SANATÇILAR ALBÜMDE YER ALAN ESERLERİ SÖYLEDİ
Bakan Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünde yer alan sanatçılar eserleri seslendirdi.
Albümde sanatçılardan Aykut Kuşkaya "Gönüller Yapmaya Geldim", Onur Şan "Bir Kararda Durmayalım", Dilek Türkan "Sordum Sarı Çiçeğe", Ender Doğan "Ali Almış Sancağını Eline", Fatih Koca "Canım Kurban Olsun Senin Yoluna", Gülay "Göçtü Kervan", Hakan Aysev "Bana Seni Gerek Seni" ve Mehmet Erdem "Severim Ben Seni" eserlerini okudu.
Gala gecesinin son bölümünde Bakan Kasapoğlu, konuk sanatçılarla birlikte sahneye çıkarak Yunus Emre’nin ‘Gel gör beni aşk neyledi’ adlı eserini seslendirdi.
Bakan Kasapoğlu, daha sonra sanatçılara günün anısına plaket verdi.