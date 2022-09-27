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Yunus Emre anısına albüm… Bakan Kasapoğlu: Asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi bir araya getirdi

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#Bakan Kasapoğlu#Yunus Emre#Şiir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 10:30

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yunus Emre anısına hazırlanan ‘Gönüller Yapmaya Geldik’ adlı albümün gala gecesinde sahneye çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre'nin "Haktan Gelen Şerbeti" adlı şiirini canlı olarak seslendirdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünde yer alan "Haktan Gelen Şerbeti" adlı şiirini gala gecesinde canlı olarak okudu.

Bakan Kasapoğlu, ATO Congresium'da Yunus Emre anısına hazırlanan "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünün gala gecesine katıldı. Yunus Emre'nin şiirlerinden oluşan ve 8 sanatçının yeraldığı albümün gala programı, Bakan Kasapoğlu'nun Yunus Emre'nin "Haktan Gelen Şerbeti" şiirini okumasıyla başladı.

Yunus Emre anısına albüm… Bakan Kasapoğlu: Asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi bir araya getirdi


Şiiri okumasının ardından bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, insanlığın başlangıcından bu yana, toplulukların ve milletlerin sözle var olup, sözle anlaştığını ifade etti.

Yunus Emre anısına albüm… Bakan Kasapoğlu: Asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi bir araya getirdi


“DERVİŞ YUNUS, ASIRLARDIR OLAGELDİĞİ GİBİ BUGÜN DE BİZİ GÜZEL EZGİLERİYLE BİR ARAYA GETİRDİ”

Sözün, hep olageldiği gibi hep de olmaya devam edeceğini belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Elbette insanlığın devranı yeryüzünde döndükçe söz ya da dil gibi sözün ya da dilin üstatlarından Yunuslar hep olacaklardır. En önemli toplumsal ortak kabullerimizden, birleştirici değerlerimizden biri olan Derviş Yunus, asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi öylesine güzel ezgileriyle bir araya getirdi. Çünkü o asırlar önce 'gönüller yapmaya geldik' demişti.”

"GENÇLER İÇİN PEK ÇOK ÇALIŞMA YAPTIK"

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her alanda gençleri güçlü kılmak, onların tüm süreçlerde etkin olmalarını sağlama adına pek çok çalışma yaptıklarına işaret etti.

Yunus Emre anısına albüm… Bakan Kasapoğlu: Asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi bir araya getirdi


Kültürde, sanatta, eğitimde, sosyal faaliyetlerde ve sporda çok geniş bir hizmet yelpazesini gençlere sağladıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Projelerimizde, yatırımızla, icraatlarımızla her daim gençlerimizin yanında, onlarla birlikte olma gayretimiz var.” ifadesini kullandı.

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SANATÇILAR ALBÜMDE YER ALAN ESERLERİ SÖYLEDİ

Bakan Kasapoğlu’nun konuşmasının ardından "Gönüller Yapmaya Geldik" adlı albümünde yer alan sanatçılar eserleri seslendirdi.

Albümde sanatçılardan Aykut Kuşkaya "Gönüller Yapmaya Geldim", Onur Şan "Bir Kararda Durmayalım", Dilek Türkan "Sordum Sarı Çiçeğe", Ender Doğan "Ali Almış Sancağını Eline", Fatih Koca "Canım Kurban Olsun Senin Yoluna", Gülay "Göçtü Kervan", Hakan Aysev "Bana Seni Gerek Seni" ve Mehmet Erdem "Severim Ben Seni" eserlerini okudu.

Gala gecesinin son bölümünde Bakan Kasapoğlu, konuk sanatçılarla birlikte sahneye çıkarak Yunus Emre’nin ‘Gel gör beni aşk neyledi’ adlı eserini seslendirdi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra sanatçılara günün anısına plaket verdi.

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