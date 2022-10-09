Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yunus ekibi minibüsle çarpıştı: 2 polis yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Yunus#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 16:24

Diyarbakır'da Yunus ekibi, yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan 2 polis memuru yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Kayapınar ilçesi, Peyas Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu minibüsü ile Yunus ekibi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki polis yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 polis memurundan biri ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğeri ise yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanelerde tedavisi süren polislerden birinin vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Yunus#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota