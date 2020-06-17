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MUĞLA (İHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı

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Yunanlılar ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunanlılar tarafından geri itilen bir grup düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, 07.30 sıralarında Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ekipleri fiber tekne içinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alması üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tekne içerisinde bulunan 10 düzensiz göçmeni kurtardı. Yapılan sorgulamada göçmenlerin, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itildiğini söylediği öğrenildi. 10 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarıldı.
Göçmenler işlemlerinin ardından, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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