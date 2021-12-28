Yunanistan'ın Türkiye kara sularına geri ittiği 526 göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtilerek, "Bu kapsamda icra edilen faaliyetlerimiz neticesinde 13-25 Aralık 2021 tarihleri arasında; toplam 52 olayda 991 düzensiz göçmen ve 10 göçmen kaçakçısı yakalanmış, Yunanistan unsurlarınca karasularımıza geri itilen 526 düzensiz göçmen kurtarılmıştır. Ancak son zamanlarda Yunan güvenlik güçlerinin uyguladığı geri itme stratejisi ve baskı politikasına bağlı olarak düzensiz göçmenlerin rotalarını direkt olarak İtalya'ya çevirmesi ile daha tehlikeli bir hal alan göç yolculuğunda can kayıplarının artması endişe vericidir. Yunan yetkililerin, sebep oldukları bu trajedinin altından kalkamayınca yaptıkları talihsiz açıklamalarla Türkiye'yi suçlar nitelikteki söylemleri durumun vahametini gözler önüne serer niteliktedir" denildi.

Açıklamada ayrıca Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Türk deniz yetki alanlarında yasa dışı olayları engellemeye, insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya, 7 gün 24 saat hazır olduğu kaydedildi.