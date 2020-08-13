Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği kaçak göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesinin Bademli açıklarında can salı içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan 57 kaçak göçmeni kurtardı. Öte yandan, Denizköy açıklarında ise 5 can salı içerisinde de göçmenlerin olduğu bilgisini edinen ekipler, 46 göçmeni daha kurtardı. Toplamda kurtarılan 103 kaçak göçmenin, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenildi.