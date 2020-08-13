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Gündem
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 01:46,Son Güncelleme:

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği kaçak göçmenler kurtarıldı

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Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği kaçak göçmenler kurtarıldı
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İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 103 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesinin Bademli açıklarında can salı içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan 57 kaçak göçmeni kurtardı. Öte yandan, Denizköy açıklarında ise  5 can salı içerisinde de göçmenlerin olduğu bilgisini edinen ekipler, 46 göçmeni daha kurtardı. Toplamda kurtarılan 103 kaçak göçmenin, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenildi.

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