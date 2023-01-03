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Yunanistan’ın Türk kara sularına ittiği 113 düzensiz göçmen kurtarıldı

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#Yunanistan#İzmir#Göçmen
Yunanistan’ın Türk kara sularına ittiği 113 düzensiz göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 00:39

İzmir’in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 113 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 37 göçmen de yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 30 Aralık 2022 ile 1 Ocak 2023 tarihleri arasında Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar ve can salı içerisindeki toplam 113 düzensiz göçmen kurtarıldı. 31 Aralık 2022 tarihinde Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 37 göçmen de yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunanistan’ın Türk kara sularına ittiği 113 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan’ın Türk kara sularına ittiği 113 düzensiz göçmen kurtarıldı

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#Yunanistan#İzmir#Göçmen

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