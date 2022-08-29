Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıktı! Atina Ege'de yine taciz etti

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Yunanistan’dan NATO Angajman Kuralları’nda ‘düşmanca’ olarak nitelendirilen bir hareket geldi. Rus yapımı S-300’ler 23 Ağustos günü uluslararası hava sahasında görev uçuşu yapan Türk F-16’larına ‘radar kilidi’ attı.

Atina, Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu yapan Türk F-16 savaş uçaklarına yönelik tacizlerine devam ediyor. Bir haftada üçüncü taciz yaşandı. Yunanistan’a ait S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Bu türdeki hareketler NATO Angajman Kuralları’nda “düşmanca hareket” olarak nitelendirilirken, taciz, bir süre devam etti. Türk F-16 savaş uçakları düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

S-300’LER AKTİF

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı F-16’ların 23 Ağustos’ta Ege ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları sırasında büyük bir olay yaşandı. Türk jetleri, Girit Adası’nda konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16’ya yerden havaya füze kilidi attı.

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BATI’NIN ÇİFTE STANDARDI

Taciz bir süre devam ederken yaşanan olay, Yunanistan’ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. Yunanistan’ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 sene önce tedarik ettiğine dikkati çeken kaynaklar, NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemi ile kilit atmasının NATO’nun müttefiklik ilkelerine aykırı olduğu ve Batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı bir politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

YUNANİSTAN İNKAR ETTİ

Atina yönetimi, Girit adasındaki S-300 füzelerinden radar kilidi atıldığını inkâr etti. Yunan Savunma Bakanlığı kaynakları ile askeri kaynaklar, “Türk medyasında değinilen gün ve saate S-300 füze sisteminin aktif duruma getirilmediğini, ayrıca söz konusu günde herhangi bir NATO tatbikatının da yapılmadığını” ileri sürdü.

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RUMLAR SİPARİŞ ETMİŞTİ

Kıbrıs Rum yönetimi, adanın güneyinde konuşlandırmak üzere 1997’de Rusya’ya 150 kilometre menzilli ve 12 rampalı ve 80 füzeli, PMU-1 tipi S-300 uçaksavar füze sistemi sipariş etmişti. Ancak Türkiye’nin kararlı tavrı karşısında, S-300’ler Kıbrıs yerine, 1999’da Girit adasına götürüldü. Yunanistan, parasını Rumların ödediği S-300’leri NATO envanterine dahil etmedi. Geçen 23 yılda sadece 26 Aralık 2013’de bir kez deneme atışı yapıldığı biliniyor.

RADARLAR AKTİF

Buna karşın Yunan medyasında yine geçen sürede S-300’lerin radarlarının, bazen aktif hale getirildiği haberleri yer aldı. Bu çerçevede, Doğu Akdeniz’de 2010-2015 döneminde bazı Yunan-İsrail ortak askeri tatbikatlarında, İsrail savaş uçaklarının eğitimi için Girit’teki S-300 radarlarının aktif hale getirildiği ileri sürüldü. Ayrıca, bazı Yunan tatbikatlarında da radarların devreye sokulduğu iddiaları zaman zaman gündeme geldiyse de, Yunan yetkililer bu haberleri hiçbir zaman doğrulamadı.