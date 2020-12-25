MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYunanistan'ın ölüme terk ettiği 53 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
GeriGündem Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 53 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 00:01 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 53 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 53 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Abone Olgoogle-news

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salı ve lastik bot içerisinde Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, can salı ve lastik bot içerisindeki 53 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle