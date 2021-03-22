Yunanistan'ın ölüme terk ettiği sığınmacı bulundu

Sahil Güvenlik ekipleri sığınmacıların bulunduğu Boğaz Adası'nın çevresinde bugün yaptıkları aramada bir can yeleği buldu.

Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, sığınmacının çıkmış olabileceğini düşünerek Ada'yı bir kez daha kontrol etti. 16 yaşındaki Somali uyruklu Muhammed Seyyid, Boğaz Adası'nda sağ olarak bulundu.

Seyyid, ekiplerce Çeşme Alper Çizğenakat Devlet Hastanesine kaldırdı. Seyyid'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, sığınmacının Yunanistan unsurlarınca denize atılmasının ardından can yeleği sayesinde hayatta kaldığı ve yüzerek Boğaz Adası'na çıktığı, Ada'da kayaların arasındaki temiz suyu içip, ot yiyerek hayatta kaldığı belirtildi.





OLAY

Çeşme açıklarında, 19 Mart sabah bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Bulunamayan 1 sığınmacı için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerince elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek denize atıldığı kaydedilen sığınmacıların Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı anların görüntüsünü paylaşmıştı.

YUNANİSTAN'DAN SKANDAL HAREKET! ELLERİ KELEPÇELİ OLARAK ÖLÜME TERK ETTİLER

Boğaz Adası açıklarında bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sığınmacılardan 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi, ekipler tarafından 3 kişi kurtarıldı.

Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayıp olduğu belirtilen 1 kişi için arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor.

Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.

ELLERİ KELEPÇEYLE BAĞLANMIŞ

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Boğaz Adası mevkisinde Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından denize atılarak geri itilen 7 kişi için arama kurtarma çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca Boğaz Adası'nda tespit edilen 2 sığınmacı ile denizdeki 2 kişinin kurtarıldığı bildirilen açıklamada, 2 sığınmacının cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Denizden kurtarılan sığınmacılardan birinin kaldırıldığı hastanede öldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Alınan ilk ifadeler doğrultusunda, Yunanistan unsurlarınca elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek eşyalarına el konan sığınmacıların, herhangi bir can salı ve botu olmaksızın doğrudan denize atıldıkları öğrenilmiştir"

Açıklamada, kaybolan 1 sığınmacıyı arama faaliyetlerinin 4 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 helikopterle devam ettiği belirtildi.

UYRUKLARI BELİRLENDİ

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik güçlerince denize bırakılan ve hayatlarını kaybeden kaçak göçmenlerin uyrukları belirlendi. Ölen 3 kaçak göçmenin Sierra Leone uyruklu olduğu öğrenildi. Türk Sahil Güvenlik güçleri tarafından sağ kurtarılan ve hastanede tedavi alınan diğer 3 kaçak göçmenden 2'sinin Sierra Leone, 1'inin de Somali uyruklu olduğu belirtildi. 1 kaçak göçmenin arama çalışmaları ise sürüyor.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerinin gece 7 göçmeni darbederek eşyalarını aldığını, ellerini plastik kelepçeyle bağlayarak can yeleği ve bot olmadan denizde ölüme terk ettiğini belirtti.

Soylu'nun paylaşımındaki videoda göçmenlerden birinin kurtarıldığı anlar yer alıyor. İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine getirilen göçmenlerin bileğinde kelepçe olduğu görülüyor.

Videoda konuşması yer alan Muhammed adlı göçmen, 16 Mart'ta İzmir'in Çeşme ilçesine gelmelerinin ardından Yunanistan'ın Sakız Adası'na gittiklerini belirterek, "Sakız Adası'nda 2 gün kaldık. Sonra telefonlarımızı, paralarımızı aldılar, dövdüler. 7 kişiydik, ayaklarıyla attılar. Şimdi 3 kişiyiz, 4 kişi nerede bilmiyorum. 1 kişinin öldüğünü gördüm." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, göçmenlerden 3'ünün hayatını kaybettiği, 3'ünün kurtarıldığı, biri için arama çalışmalarının devam ettiğini bildirildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara