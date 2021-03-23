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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 09:10 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 7 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 7 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

Yunanistanın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

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