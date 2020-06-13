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İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 13.06.2020 - 16:35,Son Güncelleme:

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 84 kaçak göçmen kurtarıldı

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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 84 kaçak göçmen kurtarıldı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 1'i Türk toplam 84 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında dün kaçak göçmenler yardım talebinde bulununca harekete geçti. Bölgelere sevk edilen ekipler, 2 ayrı lastik bottaki 1'i Türk toplam 84 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

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