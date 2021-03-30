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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 09:07 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 82 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 82 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 2 ayrı lastik bottaki 82 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistanın ölüme terk ettiği 82 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Babakale ve Kadırga Burnu açıklarında 2 ayrı lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 82 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

 

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