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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 10:49,Son Güncelleme:

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 82 göçmen kurtarıldı

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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 82 göçmen kurtarıldı
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 82 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Maden Adası açıkları ile Çıplak Adası'nda bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, Maden Adası açıklarındaki lastik botta 43 kaçak göçmen ile Çıplak Adası'ndaki 39 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

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