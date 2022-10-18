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Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

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#Kuşadası#Düzensiz Göçmen#Yunanistan
Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 10:12

Yunanistan’ın geri ittiği 47 düzensiz göçmen Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yunanistan güvenlik güçleri tarafından geri itme yöntemi ile ölüme terkedilen toplam 47 düzensiz göçmen Kuşadası ilçesi zeytinlik açıklarında Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile müşterek çalışma sonucu kurtarıldı.

Kurtarılan 47 düzensiz göçmen işlemlerinin bitmesini müteakip Aydın İl Göç İdaresi’ne teslim edilecek.

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#Kuşadası#Düzensiz Göçmen#Yunanistan

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