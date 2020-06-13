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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 13.06.2020 - 14:27,Son Güncelleme:

Yunanistan'ın ölüme ittiği 2 kaçak göçmen kurtarıldı

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Yunanistan'ın ölüme ittiği 2 kaçak göçmen kurtarıldı
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YUNANİSTAN güvenlik güçlerinin geri ittiği 2 kaçak göçmen, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki Besmi Adası'nda mahsur kaldı. 2 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan güvenlik güçlerinin Türk karasularına geri ittiği 2 göçmen, 10 Haziran sabahı saat 08.00 sıralarında, Kaş açıklarındaki Besmi Adası'na çıkıp, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından adadan alınan 2 kaçak göçmen, kıyıya çıkarıldı.

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