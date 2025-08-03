×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yunanistan’ın ölüme ittiği 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Göçmen#Sahil Güvenlik
Yunanistan’ın ölüme ittiği 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 21:33

İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarılırken 16 düzensiz göçmen de yakalandı.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

YUNANİSTAN ÖLÜME İTTİ

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni kurtardı. Çeşme açıklarında ise sahil güvenlik gemisi tarafından durdurulan lastik bottaki 2'si çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Göçmen#Sahil Güvenlik

BAKMADAN GEÇME!