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Yunanistan'ın ölüme ittiği 16 göçmen kurtarıldı

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#Yunanistan#Göçmen#Sahil Güvenlik
Yunanistanın ölüme ittiği 16 göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 18:21

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında can salları içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı. 

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#Yunanistan#Göçmen#Sahil Güvenlik

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