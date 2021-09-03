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HaberlerGündem HaberleriYunanistan'ın geri ittiği bottaki 28 göçmen kurtarıldı
GeriGündem Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 28 göçmen kurtarıldı
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Gündem
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2021 - 14:31 | Son Güncelleme:

Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 28 göçmen kurtarıldı

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Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 28 göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 28 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 28 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

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