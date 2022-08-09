Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yunanistan'ın geri ittiği 62 kaçak göçmen kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Göç#Göçmen
Yunanistanın geri ittiği 62 kaçak göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 15:44

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Ekipler, Hüseyin Burnu önlerinde denizdeki can yelekli Filistinli kaçak göçmeni de bota alıp karaya çıkardı.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 01.52'de Karaada güneyinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler 2 lastik botta 5'i Kongo, 3'ü Mali, 16'sı Afrika, 4'ü Togo, 1'i Güney Afrika, 8'i Filistin, 22'si Suriye ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 61 kaçak göçmeni kurtardı.

Göçmenlerin Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlendi. Öte yandan, ekipler saat 04.55 sıralarında da Hüseyin Burnu önlerinde 1 kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, denizdeki can yelekli Filistinli kaçak göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Her 2 müdahaleyle kurtarılan 5'i çocuk, 17'si kadın toplam 62 kaçak göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Göç#Göçmen

BAKMADAN GEÇME!

Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen

BAKMADAN GEÇME!

Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen