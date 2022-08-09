Yunanistan'ın geri ittiği 62 kaçak göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 01.52'de Karaada güneyinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler 2 lastik botta 5'i Kongo, 3'ü Mali, 16'sı Afrika, 4'ü Togo, 1'i Güney Afrika, 8'i Filistin, 22'si Suriye ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 61 kaçak göçmeni kurtardı.



Göçmenlerin Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlendi. Öte yandan, ekipler saat 04.55 sıralarında da Hüseyin Burnu önlerinde 1 kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, denizdeki can yelekli Filistinli kaçak göçmeni bota alarak karaya çıkardı. Her 2 müdahaleyle kurtarılan 5'i çocuk, 17'si kadın toplam 62 kaçak göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.