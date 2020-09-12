Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum- Datça seferini yapan Bodrum Feribot İşletmecilerine ait 'Kemal Reis 3' adlı feribotun kaptanı evli ve 2 çocuk babası 45 yıllık kaptan 63 yaşındaki Uğur Özsarsılmaz, Karaada'nın güneyinde bir lastik bot olduğunu fark etti. Lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu fark eden feribot Özsarsılmaz durumu, Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 19 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya getirilen kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.