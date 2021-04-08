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Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! Yunanistan'ın geri gönderdiği 1 göçmen hayatını kaybetti

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MSB duyurdu! Yunanistan'ın geri gönderdiği 1 göçmen hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Nisan 2021'de Yunanistan tarafından şiddet gören ve Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan göçmenlerden birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan duyuruda, '5 Nisan 2021’de Yunanistan tarafından şiddet gören ve botlarının devrilmesi sonucu Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 30 kişilik göçmen grubu kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Olayda 1 göçmen hayatını kaybetti.' denildi.

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