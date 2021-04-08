MSB duyurdu! Yunanistan'ın geri gönderdiği 1 göçmen hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, 5 Nisan 2021'de Yunanistan tarafından şiddet gören ve Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan göçmenlerden birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan duyuruda, '5 Nisan 2021’de Yunanistan tarafından şiddet gören ve botlarının devrilmesi sonucu Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 30 kişilik göçmen grubu kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Olayda 1 göçmen hayatını kaybetti.' denildi.
5 Nisan 2021’de Yunanistan tarafından şiddet gören ve botlarının devrilmesi sonucu Meriç Nehri üzerindeki adacıkta mahsur kalan 30 kişilik göçmen grubu kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Olayda 1 göçmen hayatını kaybetti. pic.twitter.com/VfbiUuNRAB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2021
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