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Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yapan tırda 603 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

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#İpsala#Yunanistan#Narkotik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 16:02

Ticaret Bakanlığı İpsala Sınır Kapısı’nda Gümrük Muhafaza Ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan bir tırda 603 kilo 500 gram gram skunk cinsi esrar ele geçirildi.

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İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri risk analizi çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde Yunanistan’dan Türkiye’ giriş yapmak üzere olan şüphe üzerine durduruldu.

Ekipler, İpsala Gümrük Sahasına gelen riskli değerlendirdikleri tırları taramaya yönlendirdi. X-ray taramasından geçirilen araçlardan birinde şüpheli yoğunluklar görülmesi üzerine araç arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpekler eşliğinde arama başlatıldı. Dedektör köpeklerin şüpheli yoğunluklara aşırı tepki vermesi üzerine dorsenin tavan kısmında zulalanmış vaziyette paketler bulundu.

Paketlerden alınan numunelere uyuşturucu analiz kitleriyle yapılan ölçüm neticesinde maddelerin esrar hammaddesini oluşturan skunk cinsi esrar olduğu tespit edildi. Toplamda 603 kilo 500 gram kilogram skunk türü esrara el konuldu.
Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonla birlikte 2023 yılının ilk büyük uyuşturucu yakalamasına imza atılırken uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi. Olayla ilgili soruşturma İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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#İpsala#Yunanistan#Narkotik

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