Yunanistan'dan tepki çeken C130 paylaşımı... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Çirkin mesajı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından, "C130" tipi askeri kargo uçaklarının yer aldığı karelerin İngilizce "Günün fotoğrafları" notuyla paylaşılmasına tepki gösterdi.

"İNSANİ VE ASKERİ TÜM DEĞERLERDEN YOKSUN ÇİRKİN BİR MESAJ"

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz.

Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur.

"GEREKLİ CEZALARIN VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur.

O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."

YUNAN HAVA KUVVETLERİ TEPKİ ÇEKEN "C130" PAYLAŞIMINI SİLDİ, TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Yunanistan Hava Kuvvetleri, sosyal medya hesabından "C130" tipi askeri kargo uçaklarının yer aldığı kareleri İngilizce "Günün fotoğrafları" notuyla paylaşmıştı.

Yoğun tepkiler üzerine bu paylaşımını dakikalar içinde silen Yunan Hava Kuvvetleri, komutanları Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis tarafından gönderilen 12 Kasım tarihli taziye mesajını yine X hesabından yayınladı.