×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yunanistan'dan skandal paylaşım! ‘Günün fotoğrafı’ başlığıyla yayınladılar, tepki yağınca kaldırdılar

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Paylaşım#Şehit
Yunanistandan skandal paylaşım ‘Günün fotoğrafı’ başlığıyla yayınladılar, tepki yağınca kaldırdılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 23:21

Türkiye, Gürcistan'da 20 askerin şehit olduğu uçağı kazasının üzüntüsünü yaşarken, Yunan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan skandal paylaşım tepkiye neden oldu. Paylaşımda, Yunanistan'a ait C130 tipi kargo uçaklarının fotoğraflarına konularak "Günün fotoğrafı" şeklinde paylaşılması tepkilere neden oldu. Hadsiz paylaşım sonrası Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a nota verdi.

Haberin Devamı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş için havalanan ve Gürcistan'dan düşen C130 askeri kargo uçağının ardından şehit verdiği 20 askerin acısını yaşarken Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden tepki çeken skandal bir sanal medya paylaşımı geldi. İlk olarak 5 Kasım tarihinde paylaşılan fotoğraflar, bugün bir kez daha 'Günün Fotoğrafları' başlığıyla paylaşıldı. Yunanistan, Türkiye'den gelen tepkiler sonrası paylaşımı sanal medya hesabından kaldırdı.

Yunanistandan skandal paylaşım ‘Günün fotoğrafı’ başlığıyla yayınladılar, tepki yağınca kaldırdılar


HANDE FIRAT: BU AHLAKSIZ BİR MESAJ

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, canlı yayında Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin skandal paylaşımına sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

Kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimizin getirildiği saatlerde sosyal medya hesabından bu paylaşımın yapılması. Şimdi tabii bunun Türkiye'ye bir mesaj olduğunu anlamamak mümkün değil. Bu mesaj maalesef ahlaksız bir mesaj. Çok ayıp. Gerçekten büyük ahlaksızlık ve aslında son dönemdeki iyi komşuluk ilişkileri, kurulan diyaloglar, şunlar, bunlar, bunların hiçbirine sığmadığı gibi her şeyden önce insanlığa pek yakışmıyor. Bunun altını çizmek lazım. NATO müttefikliğine, komşuluğa hiç yakışmıyor. Bu kafadaki insanlarla nasıl dost olacaksınız? Çünkü inadına inadına bu C130'ları bir fil yürüyüşüyle 'günün fotoğrafı' başlığıyla resmi hesaptan paylaşmak, kusura bakmasınlar ama acınıza bile saygımız yok mesajı taşıyor.

BAŞSAĞLIĞI MEKTUBU YAYINLADILAR

Tepkiler sonrası hadsiz paylaşım silindikten sonra Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından dün yayımlanan başsağlığı mektubunu yayınladı.

YUNANİSTAN'A NOTA

Dışişleri Bakanlığı, Yunan Hava Kuvvetleri'nin skandal paylaşımı sonrası Yunanistan'a şifahi nota verdi.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Paylaşım#Şehit

BAKMADAN GEÇME!