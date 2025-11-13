Yunanistan'dan skandal paylaşım! ‘Günün fotoğrafı’ başlığıyla yayınladılar, tepki yağınca kaldırdılar

Haberin Devamı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş için havalanan ve Gürcistan'dan düşen C130 askeri kargo uçağının ardından şehit verdiği 20 askerin acısını yaşarken Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden tepki çeken skandal bir sanal medya paylaşımı geldi. İlk olarak 5 Kasım tarihinde paylaşılan fotoğraflar, bugün bir kez daha 'Günün Fotoğrafları' başlığıyla paylaşıldı. Yunanistan, Türkiye'den gelen tepkiler sonrası paylaşımı sanal medya hesabından kaldırdı.





Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, canlı yayında Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin skandal paylaşımına sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimizin getirildiği saatlerde sosyal medya hesabından bu paylaşımın yapılması. Şimdi tabii bunun Türkiye'ye bir mesaj olduğunu anlamamak mümkün değil. Bu mesaj maalesef ahlaksız bir mesaj. Çok ayıp. Gerçekten büyük ahlaksızlık ve aslında son dönemdeki iyi komşuluk ilişkileri, kurulan diyaloglar, şunlar, bunlar, bunların hiçbirine sığmadığı gibi her şeyden önce insanlığa pek yakışmıyor. Bunun altını çizmek lazım. NATO müttefikliğine, komşuluğa hiç yakışmıyor. Bu kafadaki insanlarla nasıl dost olacaksınız? Çünkü inadına inadına bu C130'ları bir fil yürüyüşüyle 'günün fotoğrafı' başlığıyla resmi hesaptan paylaşmak, kusura bakmasınlar ama acınıza bile saygımız yok mesajı taşıyor.

BAŞSAĞLIĞI MEKTUBU YAYINLADILAR

Tepkiler sonrası hadsiz paylaşım silindikten sonra Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından dün yayımlanan başsağlığı mektubunu yayınladı.



YUNANİSTAN'A NOTA



Dışişleri Bakanlığı, Yunan Hava Kuvvetleri'nin skandal paylaşımı sonrası Yunanistan'a şifahi nota verdi.