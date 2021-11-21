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Yunanistan'dan Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama! Görüntüler isyan ettirdi

#Yunanistan#Göçmen#Milli Savunma Bakanlığı

Yunanistan, Ege Denizi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri, insanlık dışı uygulamalarla Türk kara sularına itmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığınca paylaşılan görüntülerde, Yunan Sahil Güvenlik personelinin düzensiz göçmenleri silah doğrultarak, Türk kara sularına ittiği görülüyor. Farklı dönemlerde kaydedilen görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenleri acımasız şekilde geri ittiği anların görüntüleri yer alıyor.

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Yunan Sahil Güvenlik personelinin, silah doğrulttukları ve sopayla vurdukları göçmenleri, Türk kara sularına ittikleri görüntüler paylaşıldı.

Farklı dönemlerde kaydedilen görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenleri acımasız şekilde geri ittiği görülüyor.

Yunanistandan Ege Denizinde insanlık dışı uygulama Görüntüler isyan ettirdi

Kamera kayıtlarıyla da defalarca kanıtlanan insanlık dışı uygulama ile Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçmenlerin bulunduğu botları, Türk kara sularına çekerek getiriyor.

Tehlikeli manevralarla göçmen botunun ilerlemesine engel olan Yunan unsurları göçmenlere sopa ile vuruyor, silah doğrultuyor ve botu batırmak için teşebbüslerde bulunuyor.

Yunanistandan Ege Denizinde insanlık dışı uygulama Görüntüler isyan ettirdi

Görüntülerde, Yunan unsurlarının havaya ve botun çevresine ateş açtıkları anlar da yer alıyor.

Türkiye tarafından yardım eli uzatılan göçmenlerin arasında Yunan personeli tarafından darbedilenler de bulunuyor.

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#Yunanistan#Göçmen#Milli Savunma Bakanlığı

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