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Yunanistan'daki yangın Edirne'nin sınır köylerine dayandı, alevler gökyüzünü kapladı

#Edirne#Yunanistan#Yangın

Yunanistan'da 5 gündür devam eden ve Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayanan orman yangını, rüzgârın etkisiyle zaman zaman büyüyor.

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Yunanistan'da 5 gündür devam eden orman yangını Türkiye-Yunanistan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgârın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerden de görülebiliyor.

İşte Fotoğrafları

Gökyüzünü alevler kapladıGökyüzünü alevler kapladıHaberin Tüm Görselleri

Yunanistan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Meriç'in Küplü beldesinde, yangının büyüklüğü gözler önüne serildi.

Yunanistandaki yangın Edirnenin sınır köylerine dayandı, alevler gökyüzünü kapladı

"YANGININ BÜYÜKLÜĞÜ GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR"

Köy halkından Fatih Uygun, "Bugün ile beraber yangının beşinci günü oldu. Yangın başladığından beri gökyüzünü dumanlar kaplıyor. Yunanistan tarafında yangına müdahale ediliyor ama alevler gece yeniden başlıyor. Alevler şu an Meriç Nehri sınırına kadar dayandı ve yangının büyüklüğü gün geçtikçe büyüyor" dedi.

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Yunanistandaki yangın Edirnenin sınır köylerine dayandı, alevler gökyüzünü kapladı

Bir başka vatandaş Aycan Altay, "Meriç Nehri sınırına dayanan yangın gittikçe yayılmaya başladı. Dumanlar gökyüzünü kaplıyor" açıklamasında bulundu.

Yunanistandaki yangın Edirnenin sınır köylerine dayandı, alevler gökyüzünü kapladı

"YANGINA ÇOK YAKIN BİR YERDE OTURUYORUZ"

Utku Turan, "Yangına çok yakın bir yerde oturuyoruz. Beş gündür devam eden yangın nedeniyle havayı tamamen siyah bulutlar kapladı. Alevler aniden yükseliyor zaman zaman da azalıyor. Gündüzleri helikopter ile müdahale ediyorlar ama şu an faydalı olmadı gibi" dedi.

Berke Kazdağ da yangının çok rahat görüldüğünü ifade etti.

Yunanistandaki yangın Edirnenin sınır köylerine dayandı, alevler gökyüzünü kapladı

24 SAATTE 53 NOKTADA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Çok sayıda kuş turunun göç yolu üzerinde yer alan yangının yaşandığı Dadia Ormanı Milli Parkı, çok sayıda bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, Yunanistan'da 24 saatte 53 noktada orman yangını çıktığı açıklandı.

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#Edirne#Yunanistan#Yangın

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