Yunanistan’daki grev nedeniyle, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında TIR yoğunluğu

Yunanistan’da çiftçilerin ülkelerinde traktörlerle yol kapatarak başlattıkları grev nedeniyle, İpsala Sınır Kapısı’ndan 2 Aralık Salı gününden itibaren TIR geçişleri yapılamamaya başladı. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, grevin 15-21 Aralık tarihleri arasına kadar sürmesinin beklendiği, sürücülerin alternatif sınır kapılarını kullanmaları istendi. İpsala Sınır Kapısı’nda geçişler durunca, Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki TIR parkında yoğunluk yaşandı. Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise 3 kilometreye varan kuyruk oluştu.

‘MECBUREN KAPIKULE’YE GELDİK’

Mersin’den Almanya’ya yük götüren TIR şoförü Selahattin Karataş, İpsala’dan Kapıkule’ye yönlendirildiklerini söyleyerek, "Orada çiftçilerin grev yaptığını duyduk, Yunanistan tarafından. Buraya yönlendirilince burada da bir yoğunluk oldu ama buradaki arkadaşlar sağ olsun güzel ilgilendiler, çalışmalar iyi. İpsala’daki geçişlerin 3 günü bulabileceği söyleniyor. Buraya gelince geçiş 26 saate düşüyor. Bu da bizim için avantaj oluyor. Yüklerimiz frigo olduğu için beklemeye gelemiyoruz. Mecburen buraya geldik, burada daha hızlı geçmeyi bekliyoruz. Benim gibi İpsala’dan buraya gelen çok araç var. Gördüğünüz araçların hemen hemen yüzde 30’u oradan gelenler" dedi.

‘BİZİM İÇİN PROBLEM YARATIYOR’

Aracıyla Almanya’ya yük götüren Onur Altay, "İpsala’da Yunanistan tarafındaki çiftçilerin eyleminden dolayı rotamızı Kapıkule’ye çevirdik. Şu anlık bu taraftan çıkışı bekliyoruz. Bu durum üzücü, bizim için problem yaratıyor ama yapacak bir şey yok mecbur katlanmak zorundayız. Şu an İpsala’da bekleme süresi çok fazla çünkü hiçbir şekilde TIR geçişlerine izin verilmiyor. Bulgaristan’dan Yunanistan’a da girişlere izin verilmediğini duyduk. Dolayısıyla rotamızı buraya çevirdik, girişlerimizi bu taraftan yapacağız. Bu sebepten dolayı kuyruklar oluyor, biz de beklemek durumunda kalıyoruz" diye konuştu.

'NE ZAMAN AÇILACAĞI BELLİ DEĞİL'

Trabzon’dan İsviçre’ye yük götüren Murat Erdoğan da "Arkadaşların İpsala’dan buraya yönlendiğini duyunca ben de buraya geldim. Orada kapı TIR’lara tamamen kapalıymış. Ne olacağı da belli değil orada, kapının ne zaman açılacağı da belli değil. Biz de bu nedenle burayı tercih ettik" ifadelerini kullandı.