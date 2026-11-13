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Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti: Yeni nesil suç örgütü elebaşı Sercan Sayal adliyede

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#Sercan Sayal#Yeni Nesil Suç Örgütü#Organize Suçlarla Mücadele
Yunanistanda yakalanıp Türkiyeye getirilmişti: Yeni nesil suç örgütü elebaşı Sercan Sayal adliyede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 15:17

Yunanistan'da yakalanarak dün İzmir'e getirilen "yeni nesil organize suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal, adliyeye sevk edildi.

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Kırmızı bültenle aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan Sayal'ın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sayal, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunanistanda yakalanıp Türkiyeye getirilmişti: Yeni nesil suç örgütü elebaşı Sercan Sayal adliyede

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde, "tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sayal'ın yakalandığı Yunanistan'dan Türkiye'ye getirileceği bildirilmişti.
Yunanistanda yakalanıp Türkiyeye getirilmişti: Yeni nesil suç örgütü elebaşı Sercan Sayal adliyede

Yapılan çalışmalarda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, bir kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirlenmiş, Sayal dün İzmir'e getirilmişti.

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#Sercan Sayal#Yeni Nesil Suç Örgütü#Organize Suçlarla Mücadele

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