Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler, yurda dönüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinden 383 kişiyle İspanya'ya gitmek üzere 9 Mart tarihinde yola çıkan 'El Venizelos' isimli 176 metre uzunluğundaki gemi, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında İspanya'ya giriş yapamadı. Gemi 25 günün sonunda Yunanistan'ın Pire Limanı'na demir atabildi. Gemi, içindeki İsviçre vatandaşı Remy Kim (72), 21 Mart günü, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine karantinaya alındı. Bu süreçte gemide, aralarında 65 Türk'ün de bulunduğu 120 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Testleri negatif çıkan 87 Türk'ün de bulunduğu 263 kişi ise Atina'da bulunan Coral Otel'e yerleştirildi.

Oteldeki 14 günlük karantina süreleri dolan Türk vatandaşlarına koronavirüse rastlanmaması üzerine, doktorlar, Türkiye'ye dönebileceklerini bildirdi. Bunun üzerine dönüş yolculuğu bugün saat 09.00'da başladı. Otelden 6 otobüs ile ayrılan 87 Türk, İpsala Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.

'HEPİMİZ SIKINTIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK'

İzmirli Habib Aksoy, "Otelden ayrıldık. Yavaş yavaş ülkemize dönüyoruz inşallah. Ailemize kavuşmanın mutluluğu var. İnşallah Türkiye'de de bir sıkıntı yaşamadan ailelerimize kavuşuruz. Burada yaşadığımız süre boyunca hepimiz sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Yemekler olsun, odaların sıcaklığı, soğukluğu olsun. Kimseyle muhatap olamıyorduk. Herhangi bir yardım alamadık. Kendi başımıza bir şeyler yapmaya çalıştık. Zor geçti. Umarım tekrarı olmaz" dedi.

İçerisinde 120 kişiyle halen karantina altında tutulan geminin İspanya'ya yapımı süren bir geminin inşasında çalışanlara, otel hizmeti vermek için yola çıktığı öğrenildi.