Yunanistan'da infaz edilen 6 Türk! Ölüm çetesine kanlı pusuyu kim kurdu? Nihat Uludağ, çarpıcı detayları CNN TÜRK'te anlattı

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da 6 Türk bir otomobilin içinde infaz edildi. Dünya basınında 'kanlı' pusu olarak yer alan olaya ilişkin detayları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ anlattı.

Nihat Uludağ'ın ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde oldu:

Gerçekten Yunan polisini de hayrete düşüren 6'lı infaz bu. Atina'ya 43 kilometre uzaklıkta, Artemita beldesinde yaşanan olay. Araçta 6 kişi bulunuyor, plakası sahte. Seyir halindeyken motosikletli saldırganlar gelip aracı yaylım ateşine tutuyorlar. Önce arka koltukta oturan kişileri infaz ediyorlar daha sonra diğerlerini infaz ediyorlar. Sürücü kaçmaya çalışırken takip edip onu yakın mesafeden vurarak infaz ediyor.

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Olay yerine giden Yunan polisi dehşetle karşılaşıyor. Ölenlerin Türk uyruklu olduğu anlaşılınca Türk konsolosluğu ve İstanbul Emniyeti ile temas kuruluyor. Bu isimlerin hepsinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yakından takip ettiği ve yakalamak için defalarca operasyon yaptığı kişiler olduğu tespit ediliyor. Bu kişilerin Barış Boyun çetesinin üyesi olduğu öğreniliyor.

Barış Boyun örgütü kim? İstanbul'da, Türkiye'de birçok kanlı suikastın faili bir örgüt. Acımasız bir suç örgütü. Arşivlerimize baktık, son iki yılda işledikleri cinayetleri listeledik.

Barış Boyun suç örgütünün işledikleri cinayetler şu şekilde karşımıza çıktı:

*Yüksel Ustahüseyin, 16 Nisan 2022'de öldürüldü.

*Sırp çete lideri Jovan Vukotic, 08 Eylül 2022'de Şişli'de öldürüldü.

*Yasin Keskin, 22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde öldürüldü.

*Halil Güzel, 15 Ekim 2022'de Bahçelievler'de öldürüldü.

*Murat Fırat Canlı, 20 Kasım 2022'de Beyoğlu'nda öldürüldü.

*Ramazan Arslan, 24 Aralık 2022'de Kağıthane'de dürüldü.

*Cumali Aslan, 14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü'nde öldürüldü.

*Ferhat Yeşilkaya, 2 Şubat 2023'de Sarıyer Zekeriyaköy'de öldürüldü.

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İSTANBUL'DA ÇETE ÜYESİ 131 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu listede alta doğru çok sayıda yaralamalar var. Geçen Nisan ayında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri büyük bir operasyon düzenledi. Çete üyesi 131 kişi gözaltına alındı.

Son günlerde de sıkça rastlanıyor; motosikletli saldırganlar onu vurdu, şunu vurdu şeklinde... Barış Boyun Çetesi işte bu saldırı şeklini Türkiye'de yaygınlaştıran çete. Taşeron olan bir çete. Birilerinden para alıp o kişiler için cinayetleri işliyor ve motosikletle yapıyorlar bunu.

131 üyesi yakalansa da son anda kaçanlar bu 6 kişi. Peki çete lideri nerede? O da İtalya'da... İstanbul Emniyeti kırmızı bültenle aramasını çıkarıp ve İtalyan polisine yakalattı fakat İtalyan polisi denetimli serbestlikle serbest bıraktı.

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BU SUİKAST NEDEN OLDU?

Barış Boyun çetesi birçok hasmı da olan çete. Haliç'teki işledikleri bir cinayet var. Seyir halindeki bir çete üyesini öldürmüşlerdi. O çetenin lideri kaçmıştı. O çete lideri de yaptırmış olabilir. Büyük ihtimal bu hasımlarından biri düzenletmiş olabilir. Bu kanlı bir infaz. Son dönemdeki

Bu çete tetikçi olarak kullanacağı kişileri şiddete eğilimi olan gençlerden seçiyor. Onlarla bir şekilde temas kurup onlara konforlu yaşam vadedip onları suç işlettikten sonra sen bizim üyemizsin, diyorlar. Bu genç de artık bu çetenin bir ölüm makinesi haline geliyor.