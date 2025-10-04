×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yunanistan’da 13 Türk yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Türkiye#Meriç
Yunanistan’da 13 Türk yakalandı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 07:00

Bir süredir Yunanistan’da yaşadıkları belirlenen 6’sı kadın ve 7’si erkek 13 Türk vatandaşı silah kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla, Türk-Yunan kara hududunu oluşturan Meriç nehri yakınındaki Sofulu (Sufli) kasabasında yakalalandı.

Haberin Devamı

Yunan medyasına göre, daha önce Türkiye’den kaçarak Yunanistan’a gelen 13 kişi, panelvan tipi 2 araçla, Meriç nehrinin Yunan kıyısına geldikten sonra, sandalla Türk tarafına geçtiler. Ardından da, beraberlerinde 147 adet Glock tipi tabanca ve 190 adet şarjörle Meriç’in Yunan tarafına döndüler.

‘DALTONLAR’I İŞARET ETTİLER

Şüpheliler, Yunan polisleri tarafından yakalandılar. Aynı haberlerde, 13 kişinin muhtemelen Daltonlar çetesi üyeleri oldukları ve tabancalar ile sarjörleri Avrupa ülkelerine sevk etmeyi planladıkları belirtildi. m Yorgo KIRBAKİ

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Türkiye#Meriç

BAKMADAN GEÇME!