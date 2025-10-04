Yunanistan’da 13 Türk yakalandı

Haberin Devamı

Yunan medyasına göre, daha önce Türkiye’den kaçarak Yunanistan’a gelen 13 kişi, panelvan tipi 2 araçla, Meriç nehrinin Yunan kıyısına geldikten sonra, sandalla Türk tarafına geçtiler. Ardından da, beraberlerinde 147 adet Glock tipi tabanca ve 190 adet şarjörle Meriç’in Yunan tarafına döndüler.

‘DALTONLAR’I İŞARET ETTİLER

Şüpheliler, Yunan polisleri tarafından yakalandılar. Aynı haberlerde, 13 kişinin muhtemelen Daltonlar çetesi üyeleri oldukları ve tabancalar ile sarjörleri Avrupa ülkelerine sevk etmeyi planladıkları belirtildi. m Yorgo KIRBAKİ