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Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalandı

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#Düzensiz Göçmen#Yunanistan#Muğla
Yunanistana yüzerek geçmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 10:37

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye hareket etti. Deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı.

Başka bir olayda ise Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışırken yakalandı.

Karaya çıkarılan 2 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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#Düzensiz Göçmen#Yunanistan#Muğla

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