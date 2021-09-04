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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.09.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi Edirne'de yakalandı

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Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi Edirne'de yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ikisi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 3 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, şüphelilerden ikisinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

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