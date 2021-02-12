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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.02.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

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Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişi, Edirne İpsala'daki hudut birliklerince yakalandı.

İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilenlerden 2'sinin daha önce "terör örgütü PKK mensubu olmak"tan yargılandığı belirlendi.

 

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