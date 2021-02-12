AA
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Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişi, Edirne İpsala'daki hudut birliklerince yakalandı.
İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilenlerden 2'sinin daha önce "terör örgütü PKK mensubu olmak"tan yargılandığı belirlendi.
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