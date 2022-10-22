Yunanistan’a: Toplantıya gelmiyorlar

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Akar, Edirne’de ‘2023’e Doğru Şehir Buluşmaları’ konuşmasında Yunanistan’la ilişkilere değinerek şöyle dedi: “Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar var. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar var. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO üyeleriyle oluşturduğu bir çalışması var. Bu toplantıların hiçbirisine gelmiyorlar. En son gittiğim NATO bakanlar toplantısında muhatabımız olan Savunma Bakanı arkadaşımıza bu konuda beklentimizi ilettik. Onlardan şimdi cevap bekliyoruz.”

TSK’NIN ENVANTERİNDE YOK

Akar, PKK’nın ‘Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor’ yalanına da cevap verdi: “TSK’nın envanterinde kimyasal silah yok. Olmayan şeyi nasıl kullanacağız? Birincisi bizim bir uluslararası hukuka olan saygımız, ikincisi de inançlarımız var, insani, milli değerlerimiz var.”