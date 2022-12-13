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Yunanistan’a Oldubittiye müsaade etmeyiz

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#Hulusi Akar#Türk Silahlı Kuvvetleri#Milli Savunma Bakanlığı
Yunanistan’a Oldubittiye müsaade etmeyiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 07:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve birlik komutanlarının katılımıyla düzenlenen videokonferans toplantısında konuştu.

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Akar, özetle şunları söyledi: “Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığı ilhamla, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için de büyük gayret göstermekteyiz. Yunanistan akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar ile sürekli provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmak için her türlü girişimde bulunmaktadır. Yunanistan’ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eyleme, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler.

Bir kez daha ifade ediyoruz ki, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kimyasal silah ve mühimmat üretilmemekte, geliştirilmemekte, stoklanmamakta, kullanılmamakta envanterde uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış hiçbir silah ve mühimmat asla bulundurulmamaktadır.”

 

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#Hulusi Akar#Türk Silahlı Kuvvetleri#Milli Savunma Bakanlığı

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