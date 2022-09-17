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Yunanistan’a ‘Nefreti körüklemeyin’ çağrısı

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#Yunanistan#Dışişleri Bakanlığı#Küçük Asya Felaketi
Yunanistan’a ‘Nefreti körüklemeyin’ çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 07:00

Yunanistan’ın ‘Küçük Asya felaketi’ ile ilgili açıklamasına yanıt veren Dışişleri Bakanlığı, Atina’ya “Yunanistan’ı aklıselime ve gerçekleri tahrifat yoluyla nefreti körüklemekten vazgeçmeye bir kez daha davet ediyoruz” karşılığını verdi.

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Dışişleri Bakanlığı, “Yunanistan’ı aklıselime davet ediyoruz” açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yunan makamlarının ‘Küçük Asya felaketi’ adı altında yapılan gerçeklikten uzak, akıl dışı açıklamalar ve etkinlikler aracılığıyla, Yunan ordusunun yüz yıl önce giriştiği macera sonucu Anadolu’yu işgali sırasında aldığı yenilgiyi ve insanlığa karşı işlediği barbarca suçları unutturmaya, tarihi olguları çarpıtarak kendi kamuoyunu ve uluslararası toplumu yalanlarla yanlış yönlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Anadolu’da sivil halka karşı gerçekleştirdiği toplu katliamlardan dolayı Yunanistan’ın, Lozan Antlaşması’nın 59. maddesinde yer alan ‘Yunanistan, Anadolu’da Yunan ordusunun ya da yönetiminin eylemlerinden doğan zararların onarımı yükümlülüğünü tanır’ hükmüne istinaden, tazminat ödemeye mahkum edildiğini hatırlatıyoruz. Türkiye, tarihi olayları yalanlarla çarpıtmaya çalışan Yunanistan’a, Yunan tarihindeki ve bugüne dair kara lekeleri hatırlatmaya devam edecektir. Yunanistan’ı aklıselime ve gerçekleri tahrifat yoluyla nefreti körüklemekten vazgeçmeye davet ediyoruz."

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#Yunanistan#Dışişleri Bakanlığı#Küçük Asya Felaketi

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