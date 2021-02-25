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Gündem
EDİRNE,(DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar! Eski tuğgeneral, albay ve yüzbaşı...

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Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan aralarında meslekten ihraç edilen tuğgeneral, albay ve yüzbaşının da bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tim unsurlarının yaptığı çalışmada bir grup FETÖ üyesinin, Yunanistan'a kaçacağını belirlendi. Jandarma timleri Meriç ilçesinin Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.  Şüphelilerin yapılan incelemesinde meslekten KHK ile ihraç edilen ve 'Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma' suçundan kaydı bulunan ve yurtdışı çıkış yasağı olan Tuğgeneral N.C., Albay C.A., Yüzbaşı F. M. A., astsubay A.K. ile B.K., olduğu belirlendi. Gözaltındaki 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

MSB duyurdu: Yunanistana kaçmaya çalışan 3 FETÖcü yakalandı
MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
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