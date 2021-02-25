Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar! Eski tuğgeneral, albay ve yüzbaşı...

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tim unsurlarının yaptığı çalışmada bir grup FETÖ üyesinin, Yunanistan'a kaçacağını belirlendi. Jandarma timleri Meriç ilçesinin Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin yapılan incelemesinde meslekten KHK ile ihraç edilen ve 'Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma' suçundan kaydı bulunan ve yurtdışı çıkış yasağı olan Tuğgeneral N.C., Albay C.A., Yüzbaşı F. M. A., astsubay A.K. ile B.K., olduğu belirlendi. Gözaltındaki 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.