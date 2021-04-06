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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı

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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Güvenlik güçlerince, dün, Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan, hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası bulunan F.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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