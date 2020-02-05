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AA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 17:23,Son Güncelleme:/

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 9 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında H.Ç. ve R.K'nin kullandığı otomobilleri durdurdu.

Kontrollerde otomobillerde bulunan N.D, K.B, F.I, Y.S, A.T, B.D, Z.G, R.A, S.V'nin FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler ile iki sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

FETÖ şüphelisi 9 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 

Sürücüler H.Ç. ve R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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