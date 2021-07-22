Yunanistan’a kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı

İstanbul Bağcılar’da Mahir Kılınç (23), 10 Temmuz günü yanına arkadaşları K.K., R.Ö., S.Ç. ve O.Ç.’yi de alarak otomobille dolaşmaya çıktı. Göztepe Mahallesi’nde, aralarında para yüzünden husumet bulunan Okan Alkan’la (27) karşılaştı. Okan Alkan, Mahir Kılınç’ın otomobilini görünce kaçmaya başladı. Kılınç bir süre otomobille peşinden gittiği Okan Alkan’ı yakalayınca ruhsatsız tabancayla 5 el ateş etti. Okan Alkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Mahir Kılınç ve arkadaşları kaçtı.



Bir gün sonra Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen K.K., cinayet gecesi yaşananları anlattı. Otomobildekilerin isimlerini verdi. R.Ö., S.Ç., O.Ç. de gözaltına alındı. Mahir Kılınç ise yakalanamadı. Otomobildekiler, Okan Alkan’ı, Mahir Kılınç’ın öldürdüğünü, kendilerinin araçtan dahi inmediklerini iddia etti. Görüntüler de anlatılanları doğrulayınca hepsi serbest bırakıldı.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis Mahir Kılınç’ın yasadışı yollardan Yunanistan’a kaçacağı ihbarını alınca bölgedeki jandarma ekipleriyle bağlantı kurdu. Jandarmalar Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden Yunanistan’a geçmeye çalışan Kılınç’ı 15 Temmuz gecesi yakaladı. İstanbul’a getirilen ve hakkında 17 suç kaydı çıkan Kılınç polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti, Okan Alkan’ı alacak verecek meselesi nedeniyle vurduğunu anlattı. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Mahir Kılınç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara