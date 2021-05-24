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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.05.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski polis sınırda yakalandı

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski polis sınırda yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı eski polis sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Bosnaköy köyü mevkisinde, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, kaçmaya çalışan kişinin, FETÖ şüphelisi, meslekten ihraç edilen eski polis E.T. olduğu belirlendi.

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