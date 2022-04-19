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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

#FETÖ#Yunanistan#Edirne
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı.

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İpsala ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan’a kaçmaya çalışan 7 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen G.Ö., Ö.F.K., S.A., D.K., H.Y., R.C. ve V.D.nin FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan güvenlik güçleri, Meriç ilçesinde 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK şüphelisi Ş.U.’yu yakaladı. Gözaltına alınan Ş.U.’nun işlemleri sürdürülüyor. 

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#FETÖ#Yunanistan#Edirne

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