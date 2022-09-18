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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ hükümlüsü ile 4 organizatör yakalandı

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#İzmir#Menderes#FETÖ
Yunanistana kaçmaya çalışan 7 FETÖ hükümlüsü ile 4 organizatör yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 13:43

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan ve haklarında FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm bulunan 7 kişiyle 4 organizatör yakalandı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cuma günü saat 19.30 sıralarında Gümüldür Mahallesi açıklarında sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grubun olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, tekneyi durdurdu.

Yapılan çalışmada, haklarında FETÖ'ye üye olmak suçundan mahkumiyet kararı bulunan ve dosyaları istinaf mahkemesinde olan A.İ., H.R.Ç., N.Ş., N.B., Ö.V.Ç., S.E. ve S.A.'nın yanı sıra geçişi organize eden kişiler M.E, H.A., M.B.K. ve O.K. yakalanıp gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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#İzmir#Menderes#FETÖ

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