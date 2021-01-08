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Haber Giriş: 08.01.2021 - 11:50 | Son Güncelleme:

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütüne mensup olmaktan dolayı soruşturmalarının devam ettiği belirlendi."

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