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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.
MSB'nin açıklaması şöyle:
"Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütüne mensup olmaktan dolayı soruşturmalarının devam ettiği belirlendi."
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