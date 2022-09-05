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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklandı

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#FETÖ#Yunanistan#İzmir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 19:33

Haklarında yargılama süreci devam eden 3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan’ın Sakız Adası'na kaçmak üzereyken yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 FETÖ şüphelisinden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı tarafından yargılama süreci devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin deniz yolu ile yurt dışına kaçırılacağı duyumuna istinaden, söz konusu şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Eylül 2020 tarihinde operasyon düzenlendi. İhraç öğretmen T.U.A., ihraç psikolog Ö.E. ve ihraç astsubay M.T., Çeşme Liman bölgesinden Yunanistan’ın Sakız Adası'na yasadışı olarak deniz yolu ile kaçmaya çalıştıkları esnada yakalandı.

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3 FETÖ şüphelisi, Sakız Adasına kaçmaya çalışırken yakalandı3 FETÖ şüphelisi, Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandıHaberi görüntüle

Gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen ihraç öğretmen T.U.A., ihraç astsubay M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ihraç psikolog Ö.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

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#FETÖ#Yunanistan#İzmir

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